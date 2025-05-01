Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Gece devriyesindeki polislerin yardımı hayatını kurtardı

        Muş'un Bulanık ilçesinde polis memurlarının gece devriyesi sırasında karşılaşarak hastaneye ulaştırdıkları 67 yaşındaki Sait Kaya, kalp damarına takılan stentle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:55 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gece devriyesindeki polislerin yardımı hayatını kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde polis memurlarının gece devriyesi sırasında karşılaşarak hastaneye ulaştırdıkları 67 yaşındaki Sait Kaya, kalp damarına takılan stentle sağlığına kavuştu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan Kaya, 2 hafta önce saat 04.00 sıralarında fenalaştı.

        Hastaneye gitmek için yakınlarını arayan ancak hiçbirine ulaşamayan Kaya, evden çıkıp hastaneye gitmeye çalıştığı sırada polis memurlarıyla karşılaştı.

        Yardım istediği polisler tarafından kısa sürede Bulanık Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, yapılan müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hastanede kontrolleri yapılan ve kalp damarına stent takılan Kaya, sağlığına kavuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın ve polis memurlarına teşekkür etti.

        Eşiyle kaldığı evde gece uyuduğu sırada rahatsızlandığını belirten Kaya, daha önce kalp operasyonu geçirdiği için durumu fark ettiğini söyledi.

        Yakınlarından kimseye ulaşamadığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Evden çıktım, yürürken tekrar rahatsızlandım ve yere düştüm. O sırada devriye görevi yapan polisler yanıma gelerek ne olduğunu sordu. Ben de hasta olduğumu, hastaneye gitmek istediğimi ancak araç bulamadığımı söyledim. Polis ekibi beni hızlıca hastaneye yetiştirdi. Bulanık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. Orada kalp damarıma stent taktılar. Şu an durumum iyi. O gün beni hastaneye yetiştiren polislere ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

        Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmet Yılmaz ise "Mahalle sakinlerimizden Sait Kaya'yı ziyarete gittiğimde bu konudan bahsetti. Devriye atan emniyet ekipleri kendisini hastaneye yetiştiriyor. Emniyet güçlerimiz gece gündüz cadde ve sokaklarda güvenliği sağlıyor. Bugün de polislerimizi ziyarete geldik. Bizi makamında ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü'müze ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Kanal İstanbul açıklaması
        Kanal İstanbul açıklaması
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Muş'ta lise öğrencileri aşçılık eğitimi alıyor
        Muş'ta lise öğrencileri aşçılık eğitimi alıyor
        Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        TÜGVA'dan çocuklara pizza ikramı
        TÜGVA'dan çocuklara pizza ikramı
        Muş Valisi Çakır'dan, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü...
        Muş Valisi Çakır'dan, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü...