Gece devriyesindeki polislerin yardımı hayatını kurtardı

Muş'un Bulanık ilçesinde polis memurlarının gece devriyesi sırasında karşılaşarak hastaneye ulaştırdıkları 67 yaşındaki Sait Kaya, kalp damarına takılan stentle sağlığına kavuştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan Kaya, 2 hafta önce saat 04.00 sıralarında fenalaştı.

Hastaneye gitmek için yakınlarını arayan ancak hiçbirine ulaşamayan Kaya, evden çıkıp hastaneye gitmeye çalıştığı sırada polis memurlarıyla karşılaştı.

Yardım istediği polisler tarafından kısa sürede Bulanık Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, yapılan müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede kontrolleri yapılan ve kalp damarına stent takılan Kaya, sağlığına kavuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın ve polis memurlarına teşekkür etti.

Eşiyle kaldığı evde gece uyuduğu sırada rahatsızlandığını belirten Kaya, daha önce kalp operasyonu geçirdiği için durumu fark ettiğini söyledi.

Yakınlarından kimseye ulaşamadığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Evden çıktım, yürürken tekrar rahatsızlandım ve yere düştüm. O sırada devriye görevi yapan polisler yanıma gelerek ne olduğunu sordu. Ben de hasta olduğumu, hastaneye gitmek istediğimi ancak araç bulamadığımı söyledim. Polis ekibi beni hızlıca hastaneye yetiştirdi. Bulanık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. Orada kalp damarıma stent taktılar. Şu an durumum iyi. O gün beni hastaneye yetiştiren polislere ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmet Yılmaz ise "Mahalle sakinlerimizden Sait Kaya'yı ziyarete gittiğimde bu konudan bahsetti. Devriye atan emniyet ekipleri kendisini hastaneye yetiştiriyor. Emniyet güçlerimiz gece gündüz cadde ve sokaklarda güvenliği sağlıyor. Bugün de polislerimizi ziyarete geldik. Bizi makamında ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü'müze ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.