Muş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Muş Valiliği himayesinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

"Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, aile müessesesinin önemine değinerek, "Tüm dünyada, medeniyetlerin, toplumların her türlü gelişimini, kalkınmasını, birliğini, beraberliğini, uyum içerisinde yaşamasını tesis eden en güçlü müessese aile müessesesidir." dedi.

İnsanların aile ortamında dünyaya geldiğini, aile ortamında geleceğe dair ufkunun ve her türlü bilgi becerisinin şekillendiğini vurgulayan Çakır, "Aile kurumundaki görgünüz, bilginiz, beraberliğiniz ne kadar güçlü olursa toplumdaki yeriniz de o kadar güçlü oluyor. Bizler bu topraklarda binlerce yıldır aile kurumunu en güçlü şekilde işlemiş, ona saygı göstermiş bir milletiz. Eskiden insanlar, çocuklarla övünüyordu, bunlar ailenin gücünü de ortaya koyuyordu. Maalesef günümüzde 2 çocuğu bile çok görüyoruz. Evlenme yaşı çok ötelendi. Çocuk yapma konusundaki istek son derece azaldı. Bunu ekonomiye bağlamayalım. Hepimiz doğduğumuz ortamlardaki şartları da biliyoruz. Gençlere, ortalama bir ailede 3 çocuk fazla geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 2 yıl önce nüfus artış hızında Fransa'nın gerisine düştüğünü anlatan Çakır, şunları kaydetti: "Avrupa'da en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geliyoruz. Muş'ta son 5 yılda doğum oranlarına baktığımızda yaklaşık yüzde 20'ye yakın bir gerileme var. İnşallah hepinizin çok güçlü, çok mutlu, çok sağlıklı, bol çocuklu aileleri olur. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği sözün tekrar altını çiziyorum. 3 çocuktan aşağısını düşünmeyin. Bu bir zenginliktir." - "Aileye verilen önemin gençlerimiz arasında artmasını umuyoruz" Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri her zaman var olan ailenin, son 200 yıldır hırpalandığını belirtti. Alican, "2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye'mizde aileye verilen önemin özellikle gençlerimiz arasında daha fazla artmasını umuyoruz. Evlilik yaşı inanılmaz derecede yükseldi. Dünyada 90'lardan itibaren özellikle nüfusu artırmaya dönük bilinçli politikalar devam ettirilirken bizde yeni yeni başladı. İnşallah bu yılın bu anlamda toplumumuzda bir bilinç oluşturmasını temenni ediyorum." diye konuştu.