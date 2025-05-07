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        Bulanık Kopspor Kulübü satış mağazası açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde Bulanık Kopspor Kulübü satış mağazası törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:17 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:21
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        Bulanık Kopspor Kulübü satış mağazası açıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Bulanık Kopspor Kulübü satış mağazası törenle açıldı.

        Açılışta konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, mağazanın hayırlı olmasını diledi.

        Sadece bir mağaza açılışı yapmadıklarını, emeğin, hayalin ve birliklerinin kapılarını araladıklarını belirten Koşansu, her zaman Kopsporun yanında olduklarını ifade etti.

        Takıma her zaman destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Koşansu, şunları kaydetti:

        "Artık sesimizle değil, aynı zamanda giyeceğimiz formalarımızla da takıma destek olacağız. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkma maçı. Futbolcularımız sahada mücadele ederken şunu iyi bilsinler ki arkalarında sadece bir teknik ekip değil, aynı zamanda tüm Bulanık halkı olacak. Birlikte başaracağız."

        Kulüp Başkanı Yasin Temel ise takıma destek veren herkese teşekkür ederek, "İlçemizin ortak değeri Kopspor mağazasını, ilçemizin en önemli noktalarından birinde açmış bulunmaktayız. Artık taraftarlarımız Bulanık Kopspor'umuzun lisanslı ürünlerine bu mağazadan ulaşabilecekler. Herkes kulübümüzün lisanslı ürünlerini alarak siyah beyazlı takımımıza destek olabilir." diye konuştu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Muş Temsilcisi Aytaç Koyuncu da Bulanık Kopspor'a başarılar dileyerek, açılışın hayırlara vesile olmasını diledi.

        Programa Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen İbrahim Adıgüzel, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, Uzgörür Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, Sarıpınar Belediye Başkanı Maşuk Ataş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

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