Muş'ta jandarma ekipleri, köylerde yaşayan çocuklara trafik eğitimi verdi

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, köylerde yaşayan ilköğretim öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında Orgeneral Arif Çetin Trafik Eğitim Parkı'nda etkinlik düzenledi.

Muratgören ve Harman köylerinden getirilen ilköğretim öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, go-kart araçlarına bindirdikleri öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ünal Yağmurkaya, gazetecilere, ilçedeki tüm okullarda öğrencilere trafik eğitimi vereceklerini söyledi.

Çocuklarda trafik bilincini oluşturmayı amaçladıklarını belirten Yağmurkaya, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz, uyulması gereken trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak. Bu doğrultuda şu ana kadar ilk ve ortaokul seviyesinde 750 öğrencimize ulaştık. Öğrencilerimize trafik kurallarının ne olduğu, nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptık. Ayrıca bölgemizdeki liselerin konferans salonlarında seminerler düzenleyerek Trafik Haftası'nı hep birlikte kutlamaya çalışıyoruz. Çocuklardan olumlu dönüşler alıyoruz. Büyük bir heyecan var ve kurallara uyma konusunda ortak bir bilinç gelişiyor."

Muratgören İlkokulu'nda görevli öğretmen Rumeysa Gonca ise "Öğrencilerimize trafikle ilgili konuları anlatıyoruz ancak burada uygulamalı ve ayrıntılı bir şekilde görme fırsatı buldular. Ayrıca araçlara bindiler. Çeşitli trafik kuralları jandarma ekipleri tarafından öğretildi." dedi.

Öğrenci Hüsna Arslan da "Bugün jandarma ağabeylerimiz bize hediyeler verdi. Sürücülükle ilgili bilgiler öğrettiler. Jandarma aracına bindik, bize çeşitli araçları gösterdiler. Hepimiz çok mutlu olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.