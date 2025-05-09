Bulanık'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
Muş'un Bulanık ilçesinde öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi.
Muş'un Bulanık ilçesinde öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro ekipleri, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenledi.
Bir kolejde gerçekleştirilen programda öğrencilere, trafik kuralları ve polislik mesleği hakkında eğitim verildi.
Programa, Trafik Denetleme Büro Amiri İsmail Taşkıran, trafik polisleri Mesut Dinç ve Yüksel Özdemir katıldı.
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