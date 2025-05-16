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        Muş'ta "Meşaleli Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

        Muş'ta valilik koordinasyonunda yüzlerce kişinin katılımıyla "Meşaleli Gençlik Yürüyüşü" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 22:36 Güncelleme: 16.05.2025 - 22:43
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        Muş'ta "Meşaleli Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
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        Muş'ta valilik koordinasyonunda yüzlerce kişinin katılımıyla "Meşaleli Gençlik Yürüyüşü" yapıldı.

        Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Aile Yılı kapsamında "Sağlık İçin Yürüyoruz" mottosuyla yürüyüş düzenlendi.

        Valilik önünde başlayan yürüyüşe katılan Muş Valisi Avni Çakır, önce Sağlık Müdürlüğünce açılan standı ziyaret etti. Burada Çakır'ın "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında boy ve kilosu ölçüldü.

        Çakır daha sonra ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler olan yüzlerce kişi ile Millet Bahçesi önüne kadar yürüdü.

        Vali Çakır, yürüyüş sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

        Sağlık Bakanlığının ülke genelindeki "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına işaret eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Birinci etkinliğimiz sağlıklı yaşamla alakalıydı. Şu ana kadar yaklaşık 80 bin öğrencimizi taradık. Onların boy ve kilo indekslerine göre yani kilo fazlalıkları var mı yok tespit ettik. Sağlıklı yaşam noktasında gerekli sağlık merkezlerimize yönlendirmeler yapıldı. Bugün de burada sembolik olarak halkımıza bu etkinliği tanıtmak amacıyla bir ölçüm noktası oluşturduk. Burada boy ve kilomuza baktırdık. Ekiplerimiz alışveriş merkezlerinde, bankalarda, otogarlarda, havaalanımızda ve yoğun olarak bulundukları noktalarda vatandaşlarımızın boy, kilolarını ölçerek onlara tavsiyelerde bulunacak. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyamıza davet ediyorum. Bu ölçümlerimiz ücretsiz yapılıyor."

        Çakır, "İkinci etkinliğimiz ise Aile Yılı ve 19 Mayıs Gençlik yürüyüşümüz. Coşkulu bir kalabalık var. Bugün güzel bir yürüyüşle hem Aile Yılı hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep beraber kutladık." dedi.

        Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı mehteran takımının gösterisiyle sona erdi.

        Yürüyüşe, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları Cihat Abukan, Tahir Yılmaz ve Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri, sporcular, gençler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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