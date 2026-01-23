Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:26 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:26
        
        

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, H.N, G.N, N.N. ve T.N'nin evlerinde ruhsatsız silah bulundurdukları belirlendi.

        Bunun üzerine şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, 4 tabanca, çok sayıda mühimmat, şarjör, hücum yelekleri ve kesici aletler ele geçirildi.

        Silah, mühimmat ve malzemelere el konuldu.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

