Muş'ta ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, H.N, G.N, N.N. ve T.N'nin evlerinde ruhsatsız silah bulundurdukları belirlendi.
Bunun üzerine şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, 4 tabanca, çok sayıda mühimmat, şarjör, hücum yelekleri ve kesici aletler ele geçirildi.
Silah, mühimmat ve malzemelere el konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
