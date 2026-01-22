Muş'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Durmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Muş'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Mahmut Durmaz, Bulanık ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü Muş Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitiren 72 yaşındaki Durmaz için Bulanık Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Durmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşının cami avlusuna getirilmesinin ardından cenaze namazı kılındı, dua edildi. Daha sonra İnönü Mahallesi'ndeki aile mezarlığına götürülen Durmaz'ın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Bulanık Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Bulut ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

