Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemde, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına kavuşacakları günü umutla beklediklerini ifade etti.

Anne Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşacağı günün hayaliyle yaşadığını dile getiren Özcan, "Bir süreç (Terörsüz Türkiye) başladı, çok seviniyoruz. Çocuklarımız kazasız, belasız gelsin. 8 yıldır bu acıyı çekiyorum ve günlerin nasıl geçtiğini bilmiyorum. Oğlum, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

Alaattin Koçhan da 9 yıl önce oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını belirtti.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Koçhan, "Yıllardır oğlumu bekliyorum." dedi.