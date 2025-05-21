Bulanık'ta Kur'an kursu kapanış töreni yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, minik yüreklerin sabırla, sevgiyle ve imanla büyüdüğü bir eğitim yolculuğunun meyvelerine tanıklık etmek üzere toplandıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in ışığıyla tanışan, Peygamber sevgisiyle büyüyen çocukların mutluluğunu hep birlikte paylaştıklarını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"4-6 yaş Kur'an kurslarımız, sadece harfleri öğretmekle kalmıyor, çocuklarımızın karakterine, dürüstlüğü, dilin güzelliği, kalbin merhameti ve davranış ahlakını işliyor. Bu yaşlar, insanın kişiliğinin şekillendiği en kıymetli dönemdir. Bu dönemde verilen sevgi, oyunlarla harmanlanmış değer odaklı eğitim, çocuklarımızın hayat boyu taşıyacağı sağlam bir temel oluşturur. Bu kapsamda kurslarımızı önemsiyoruz."

İlçe Müftü Vekili Harun Özkemen ise "Bu yaşlarda öğrenilen her bilginin, her güzel davranışın onların karakterlerinin temelinin oluşturduğunu biliyoruz. Biz de bu bilinçle yola çıkıyor, çocuklarımızın yüreğine sevgiyle Kur'an-ı, Peygamberimizi ve temel dini değerleri işlemeyi amaçlıyoruz." dedi.