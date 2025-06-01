Muş'ta çocuklar Büyük Aile Festivali'nde doyasıya eğlendi

Muş Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyük Aile Festivali'nde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Ailemiz Geleceğimizdir" mottosuyla tarihi Murat Köprü'ndeki Sultan Alparslan Parkı'nda Büyük Aile Festivali düzenledi.

Festivalde çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, mini golf, badminton, minyatür futbol ve voleybol oynayan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocuklarla voleybol oynayan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

Ne kadar büyük bir aile olduklarını herkese göstermek ve coşkulu bir gün geçirmek için etkinliği düzenlediklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Bugün eğlence günü. Çocuklar, artık okulun son günlerine geldiniz. Çok yoruldunuz. Şimdi oyun zamanı. Hepimiz oyun oynayacağız, yarış yapacağız, şarkı söyleyeceğiz. Yaza 'merhaba' diyeceğiz. Güzel bir gün geçireceğiz. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum ve iyi tatiller diliyorum. Yaz tatilinizi çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Evlerde, yurtlarda kalan çocuklarımızı mutlaka her gün sporda görmek istiyorum. Bugün inşallah hep beraber çok güzel bir gün geçireceğiz."