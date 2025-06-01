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        Muş'ta çocuklar Büyük Aile Festivali'nde doyasıya eğlendi

        Muş Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyük Aile Festivali'nde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:37
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        Muş'ta çocuklar Büyük Aile Festivali'nde doyasıya eğlendi
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        Muş Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyük Aile Festivali'nde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Ailemiz Geleceğimizdir" mottosuyla tarihi Murat Köprü'ndeki Sultan Alparslan Parkı'nda Büyük Aile Festivali düzenledi.

        Festivalde çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, mini golf, badminton, minyatür futbol ve voleybol oynayan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

        Çocuklarla voleybol oynayan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

        Ne kadar büyük bir aile olduklarını herkese göstermek ve coşkulu bir gün geçirmek için etkinliği düzenlediklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Bugün eğlence günü. Çocuklar, artık okulun son günlerine geldiniz. Çok yoruldunuz. Şimdi oyun zamanı. Hepimiz oyun oynayacağız, yarış yapacağız, şarkı söyleyeceğiz. Yaza 'merhaba' diyeceğiz. Güzel bir gün geçireceğiz. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum ve iyi tatiller diliyorum. Yaz tatilinizi çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Evlerde, yurtlarda kalan çocuklarımızı mutlaka her gün sporda görmek istiyorum. Bugün inşallah hep beraber çok güzel bir gün geçireceğiz."

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay da aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi adına farkındalık yaratmak için değişik faaliyetler sürdürdüklerini dile getirdi.

        Kırtay, "Aile ziyaretleri, söyleşiler, seminerler, şenlikler ve bir dizi ziyaretler gerçekleşmekteyiz. Bugün de burada bu güzel ortamda aile yılı etkinlikleri kapsamında hem koruyucu ailelerimizle hem çocuklarımızla hem de hemşehrilerimizle güzel bir hafta sonu geçirdik." dedi.

        Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, öğrenciler ve aileler katıldı.

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