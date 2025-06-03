Muş'ta yaylada bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu koruma altına alındı.

Bir süre burada bakılan hayvanlar, tedavi ve bakımları için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Yürütülen çalışma sonucu anneleri bölgede olmayan 4 kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Bunun üzerine yaylaya giden ekip, doğada üç gün boyunca gözlem yaparak annelerinin gelmesini bekledi.

Karaağaçlı beldesindeki İskender Yaylası'nda hayvancılık yapan aile, bitkin halde buldukları kurt yavrularını bir süre besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.