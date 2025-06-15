Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'dan Babalar Günü mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'dan Babalar Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ailenin, toplumun en küçük ama en güçlü temel taşı olduğunu belirten Çakır, milleti bir yapan, bir arada tutan yapının özünün ailede doğup ailede geliştiğini vurguladı.

        Aileyi ayakta tutan değerlerin yaşatılmasında kültürün ve kadim geleneklerin geleceğe taşınmasında babaların rolünün hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Babalarımız, karşılıksız fedakarlıkları, örnek duruşları, rehberlik eden hayat tecrübeleri ile bizlere her zaman güven vermişlerdir. Toplum olarak elde ettiğimiz başarıların temelinde ailede filizlenen saygı, sorumluluk ve dayanışma ruhunun olduğunu biliyoruz. O ruhu var edenlerin başında ise ailesi için hiçbir zorluktan kaçınmayan, sabırla mücadele eden, yol gösterici olan babalar gelmektedir. Milli ve manevi değerlerimizin korunmasında, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasında, vatanımıza ve milletimize bağlı nesillerin yetiştirilmesinde babalarımızın katkısı asla inkar edilemez."

        Milletin birlik ve beraberliğini sağlam temeller üzerinde yükselten babaların, ailelerin de onuru, gurur kaynağı olduğunu bildiren Çakır, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak, bu topraklar üzerinde yüzyıllardır özgürlüğünden, karakterinden ödün vermeden evlatlar yetiştiren, gerektiğinde bu vatan için en kıymetlisini, evladını gözünü kırpmadan feda eden yüce gönüllü şehit ve gazi babaları başta olmak üzere, tüm babalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Babalar Günü münasebetiyle başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Muş'ta 5 bin 778 öğrenci LGS kapsamındaki merkezi sınava girdi
        Muş'ta 5 bin 778 öğrenci LGS kapsamındaki merkezi sınava girdi
        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Muş'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Muş'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Bulanık'ta lise öğrencilerinin resim sergisi açıldı
        Bulanık'ta lise öğrencilerinin resim sergisi açıldı
        Muş'ta kurulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı sahipsiz köpeklere yuva...
        Muş'ta kurulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı sahipsiz köpeklere yuva...
        Malazgirt'te öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi
        Malazgirt'te öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi