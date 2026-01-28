Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:52 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:52
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

        Eyleme katılan baba Halit Altun, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Diyarbakır ve Muş'ta çocukları için eylemlerini sürdürdüklerini anlatan Altun, "Onlardan istediğimiz tek şey çocuklarımızdır. Başka hiçbir talebimiz yok. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz herhangi bir çıkarın peşinde değiliz, tek derdimiz evlatlarımızdır. Çocuklarımız, annelerin ve babaların size nasıl seslendiğini, neden çağrıda bulunduğunu anlayın. Gelin, başkalarına uşak olmayın. Ülkenize, vatanınıza, annenize, babanıza ve ailenize geri dönün. Size verebileceğimiz tek tavsiye budur." diye konuştu.

        Oğluna seslenen Altun, "Neden sesimizi duymazdan geliyorsunuz? Sözlerimizi, tavsiyelerimizi unutmayın ve geri dönün. Dağlarda, taşların arasında neden hayatınızı kaybediyorsunuz? Sizi kandırarak götürdüler. Bilin ki bu yolun bir sonu yoktur." dedi.

        Anne Şahinaz Özcan ise "Yıllardır evlat hasreti çekiyorum. Bu karda, kışta gelip burada nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın teslim olmasını istiyoruz. Yıllardır süren hasretin son bulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

