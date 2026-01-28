Muş'ta Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi
Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ü.T'nin evinde tarihi eser bulundurduğu ve satış amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda evde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen hançer (kama), 5 sikke, 6 yüzük, 1 taş obje ve 2 metal dedektör başlığı ele geçirildi.
Şüpheli Ü.T, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
