Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Malazgirt'te engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi muhtarı Hasan Başaran, İstanbul'da yaşayan hayırsever Levent Özalp'ın gönderdiği 4 akülü ve bir manuel tekerlekli sandalyeyi engellilere teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi muhtarı Hasan Başaran, İstanbul'da yaşayan hayırsever Levent Özalp'ın gönderdiği 4 akülü ve bir manuel tekerlekli sandalyeyi engellilere teslim etti.

        Sosyal medyada yardım kampanyası başlatan Başaran, hayırseverlerin gönderdiği yardımları engellilere ulaştırıyor.


        Bu kapsamda Özalp'ın göndediği 4 akülü ve bir manuel tekerlekli sandalyeyi mahalle ve köylerde yaşayan engellilere teslim eden Başaran, engellilerin sevincine ortak oldu.

        Başaran, ilçedeki engellilerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığı kampanyaya duyarsız kalmayan Özalp'a teşekkür etti.

        Özalp'ın ilçede üniversite okuyan 12 öğrenciye 4 yıldır burs verdiğini, ihtiyaç sahibi ailelere de yardımda bulunduğunu belirten Başaran, "Bu destekler, dayanışma ve kardeşliğin en güzel göstergesidir. Engellilerimiz ve aileleri adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te engelli bireylerin yüreğini ısıtan destek
        Malazgirt'te engelli bireylerin yüreğini ısıtan destek
        Kardan mekanda çay ve çiğ köfte keyfi
        Kardan mekanda çay ve çiğ köfte keyfi
        Muş'ta kargo paketinden kaçak telefon çıktı
        Muş'ta kargo paketinden kaçak telefon çıktı
        Muş'ta karla kaplı stat ekiplerin çalışmasıyla maça hazır hale getirildi
        Muş'ta karla kaplı stat ekiplerin çalışmasıyla maça hazır hale getirildi
        Karla kaplı mezrada mahsur kalan köylünün imdadına ekipler yetişti Günlerdi...
        Karla kaplı mezrada mahsur kalan köylünün imdadına ekipler yetişti Günlerdi...
        Güzeldağ Kayak Merkezi 15 bin kişiyi ağırladı
        Güzeldağ Kayak Merkezi 15 bin kişiyi ağırladı