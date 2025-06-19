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        Bulanık'ta AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz öğrencilerle buluştu

        Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:35 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:35
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        Bulanık'ta AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz öğrencilerle buluştu
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        Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz öğrencilerle bir araya geldi.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için Göletli Park'ta program düzenlendi.

        Burada öğrencilerle sohbet eden, onlara tavsiyelerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz, Halk Eğitim Merkezlerinde ücretsiz eğitim verildiğini söyledi

        Eğitime gerekli desteğin sunulduğunu belirten Korkmaz, "Amacımız sınav öncesi sizlerle bir araya gelmek, motivasyonunuzu yüksek tutmak ve yanınızda olduğumuzu hissettirmek. Bizler, aileniz ve öğretmenleriniz her zaman yanınızda. Hafta sonu gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum." dedi.

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