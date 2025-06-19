Bulanık'ta AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz öğrencilerle buluştu

Eğitime gerekli desteğin sunulduğunu belirten Korkmaz, "Amacımız sınav öncesi sizlerle bir araya gelmek, motivasyonunuzu yüksek tutmak ve yanınızda olduğumuzu hissettirmek. Bizler, aileniz ve öğretmenleriniz her zaman yanınızda. Hafta sonu gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Burada öğrencilerle sohbet eden, onlara tavsiyelerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz, Halk Eğitim Merkezlerinde ücretsiz eğitim verildiğini söyledi

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