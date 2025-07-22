Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

        Muş'ta 25 çocuk, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen şenlikle sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:29 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta 25 çocuk, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen şenlikle sünnet ettirildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Göletli Park'ta etkinlik yapıldı.

        Etkinliğe katılan Vali Avni Çakır, anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

        Programı düzenleyenlere teşekkür eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Yavrularımızın ilk mürüvvetlerini hep beraber yaşayalım diye böylesine güzel bir etkinlik tertip edildi. İnşallah yavrularınızın hep iyiliklerini, güzelliklerini görürsünüz. İnşallah askere gidişlerini de sağlık, sıhhatle görürsünüz. Yuva kurmalarını, baba olmalarına inşallah hep beraber şahit olursunuz. İnşallah evlatlarınız vatanımıza, milletimize, ülkemize, ailesine faydalı bireyler olurlar. Aynı şekilde kız çocuklarına da ayrımcılık yapmıyoruz. Onlar da inşallah güzel bir gelecek, yuva, meslek ve yarınlar nasip olur."

        Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ise "81 ilde geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenini kutladık. 529 yıllık bir vakıf olan 2. Beyazıt Vakfiyesindeki hayır şartı gereğini bu sünnet programıyla icra ettik. Çocuklarımız ve ailelerimizle beraberiz. Ulu Cami, Tarihi Köy Murat Köprüsü'nü gezdik, beraber eğlendik, yemek yedik." diye konuştu.

        Oyunların sergilendiği programda sünnet olan çocuklara hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!

        Benzer Haberler

        Muş'ta devlet desteğiyle 16 yetiştiriciye kaz yavrusu dağıtıldı
        Muş'ta devlet desteğiyle 16 yetiştiriciye kaz yavrusu dağıtıldı
        Muş'ta restore edilen tarihi Murat Paşa Camisi yeniden ibadete açılacak
        Muş'ta restore edilen tarihi Murat Paşa Camisi yeniden ibadete açılacak
        Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor
        Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor
        Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı
        Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı
        Bakan Işıkhan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya her zamankinden daha fazl...
        Bakan Işıkhan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya her zamankinden daha fazl...
        Bakan Işıkhan, Muş'ta "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" prog...
        Bakan Işıkhan, Muş'ta "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" prog...