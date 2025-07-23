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        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

        Türk Kızılay Muş Şubesi, Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:45
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        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası
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        Türk Kızılay Muş Şubesi, Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

        15 Temmuz Parkı yakınlarına kurulan bağış tırına gelen vatandaşlar kan vererek kampanyaya destek verdi.

        Tırda görevli doktor Kutay Aker, gazetecilere, kan ihtiyacını karşılamak üzere kampanya başlattıklarını söyledi.

        18-65 yaş arasındaki herkesin kan verebileceğini belirten Aker, şunları kaydetti:

        "Kana ihtiyacımız var, onun için de vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. İki günde yaklaşık 50 ünite kan bağışı topladık. Kan verecek vatandaşlarımız şunu unutmasın, verecekleri bir ünite kanla 3 kişinin hayatını kurtarabilirler."

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