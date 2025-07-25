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        Muş'ta hasta bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

        Muş'ta hasta bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:15 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:15
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        Muş'ta hasta bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi
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        Muş'ta hasta bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde akut solunum yetmezliği ve metabolik sendrom tanısı konulan 9 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için Elazığ'a sevk edildi.

        Bunun üzerine hasta bebek, ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirildi.

        Burada ambulans helikoptere alınan bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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