Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta jandarmadan çocuklara yönelik müze gezisi ve sinema etkinliği

        Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri, çocuklara yönelik müze gezisi ve sinema etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta jandarmadan çocuklara yönelik müze gezisi ve sinema etkinliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri, çocuklara yönelik müze gezisi ve sinema etkinliği düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

        Jandarma ekipleri, Malazgirt ilçesinde yaşayan 25 çocuğu, ilçedeki "1071'den 2071'e Türk Tarihi Zaman Tüneli" panoramik müzesinde gezdirdi.

        Daha sonra müzedeki sinema salonunda çocuklara çizgi film izlettiren ekipler, onların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

        Dedektör köpeklerin gösterisini ilgiyle takip eden çocuklara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!

        Benzer Haberler

        Muş'ta Filistin konulu konferans ve resim sergisi düzenlendi
        Muş'ta Filistin konulu konferans ve resim sergisi düzenlendi
        Muş'ta tezek birikintisinin altına gömülmüş silah ve mühimmat ele geçirildi
        Muş'ta tezek birikintisinin altına gömülmüş silah ve mühimmat ele geçirildi
        Malazgirt'te saman yığınında çıkan yangın TOMA müdahalesiyle söndürüldü
        Malazgirt'te saman yığınında çıkan yangın TOMA müdahalesiyle söndürüldü
        Muş'ta kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
        Muş'ta kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Muş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı