Muş'ta jandarmadan çocuklara yönelik müze gezisi ve sinema etkinliği
Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri, çocuklara yönelik müze gezisi ve sinema etkinliği düzenledi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri, çocuklara yönelik müze gezisi ve sinema etkinliği düzenledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Jandarma ekipleri, Malazgirt ilçesinde yaşayan 25 çocuğu, ilçedeki "1071'den 2071'e Türk Tarihi Zaman Tüneli" panoramik müzesinde gezdirdi.
Daha sonra müzedeki sinema salonunda çocuklara çizgi film izlettiren ekipler, onların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.
Dedektör köpeklerin gösterisini ilgiyle takip eden çocuklara ikramda bulunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.