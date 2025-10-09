Muş'ta jandarmadan çocuklara yönelik müze gezisi ve sinema etkinliği

Daha sonra müzedeki sinema salonunda çocuklara çizgi film izlettiren ekipler, onların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

