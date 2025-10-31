Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığına İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:02 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığına İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı düzenlendi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda konuşan Çakır, il genelinde yürütülen ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Çakır, toplantının amacının mevcut durumun analiz edilmesi, devam eden ve planlanan yatırımların gözden geçirilmesi, karşılaşılan sorunların belirlenerek çözüm yollarının geliştirilmesi olduğunu belirtti.

        Kentte devam eden ve planlanan projeleri gözden geçirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Çakır, Muş'un sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltmenin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

        Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinin ve vatandaşların bu hizmetlere kolay erişebilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "2025 yılı üçüncü dönem itibarıyla il genelinde toplam 392 proje planlanmış, bu projelerden 248'i tamamlanmış, 10'u devam etmekte, 7'si ihale aşamasındadır. Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedeli 27 milyar 537 milyon 474 bin 312 liradır. Yıllara sari projelerin önceki yıllardaki harcaması 5 milyar 877 milyon 725 bin 239 lira, 2025 yılı ödeneği ise 4 milyar 224 milyon 635 bin 841 liradır. 2025 yılında yapılan 2 milyar 857 milyon 183 bin 112 lira harcamayla yüzde 43,39 nakdi gerçekleşme ve yüzde 75,58 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Devam eden projelerin hızlı şekilde tamamlanması için kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. İdari prosedürleri sadeleştirmek, saha çalışmalarını yakından takip etmek, mevcut kaynakları verimli kullanmak suretiyle projelerimizi hızla hayata geçirmek öncelikli görevimiz olmalıdır."

        Yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin yürütülen projelerin son durumuna ilişkin sunumlar yaptığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak
        Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'ndan okul ziyareti
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'ndan okul ziyareti
        Göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor
        Göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor
        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi öldü
        Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi öldü
        Muş'ta yıldırım can aldı
        Muş'ta yıldırım can aldı