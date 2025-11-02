Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'a gelen fotoğraf tutkunları kentin güzelliklerini görüntüledi

        Farklı illerden Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, kentte sonbahar mevsimiyle ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'a gelen fotoğraf tutkunları kentin güzelliklerini görüntüledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Farklı illerden Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, kentte sonbahar mevsimiyle ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

        Havaların serinlemesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen Muş'taki doğal güzellikler ve tarihi mekanlar doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'dan kente gelen fotoğraf tutkunlarından ve doğaseverlerden oluşan 13 kişilik grup da tarihi Murat Köprüsü ile Yoncalıöz ve Çengili köylerdeki günlük yaşamı, ekmek pişiren kadınları fotoğraf karelerine yansıttı.

        İzmir'den gelen fotoğraf sanatçısı Sacide Arabağ, bölgenin ayrı bir güzelliğinin olduğunu söyledi.

        Muş'un doğasını, coğrafi yapısını, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflamaya çalıştıklarını belirten Arabağ, "Beş günlük gezimizin son durağı burası oldu. İlk defa geliyorum. Tarihi Murat Köprüsü'nü fotoğrafladık. Köyleri gezdik. Bol fotoğraf çektik. Çok misafirperverler. Kadınlar bize tandırda pişirdikleri ekmekleri ikram etti. Çaylarını içtik. Doğasına, kültürüne hayran kaldım. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Bursa'dan gelen Funda Sualper ise kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Buranın muhteşem doğası ve insanları var. Köydeki yaşamı, kış hazırlığını, tandırda ekmek pişiren kadınları fotoğrafladık. Güzel bir etkinlik oldu. Buraya tekrar geleceğim. Kentten güzel duygularla ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yoncalıöz köyü sakinlerinden Mehmet Hanifi Aydın da "Farklı illerden gelen fotoğrafçıları misafir ettik. Köyümüzün fotoğraflarını çektiler. Onlara yardımcı olmaya çalıştık. Güzel zaman geçirmelerini sağladık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Benzer Haberler

        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak
        Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'ndan okul ziyareti
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'ndan okul ziyareti
        Göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor
        Göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor
        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi öldü
        Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi öldü