        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" tamamlandı

        Muş'ta İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle, Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından yürütülen "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:12 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:12
        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" tamamlandı
        Muş'ta İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle, Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından yürütülen "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.

        Dernek binasında düzenlenen projenin kapanış programında, proje süresince yapılan çalışmalar, izlenen yöntemler ve elde edilen kazanımlar katılımcılarla paylaşıldı.

        Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele noktasında hiçbir kamu kurumu ya da sivil toplum kuruluşunun bir diğerinin rakibi olmadığını söyledi.

        Buradaki temel hedeflerinin bir tek kişinin bile bağımlılığın pençesine düşmemesi olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

        "Gençler hayattan geri kalmasın, sağa sola savrulmasın. Gençlerimizi topluma kazandıralım, ailesine kazandıralım, ülkemize kazandıralım. Temel amacımız bu. Dolayısıyla bu yapılan çalışmaların hepsinin hedefi aynı olduğuna göre burada uğraş gösteren herkesin çalışması önemli. Sağlıkçılar, Yeşilay ve sivil toplum kuruluşları mücadele ediyor. Emniyet ve jandarma sokaklarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak için gece gündüz sürekli çalışıyor ama maalesef öte yandan da sürekli bu konuda gençleri nasıl tuzağa düşürürüm diye çabalayan bir kesim var."

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl de yapılan çalışmaları anlatarak, programa katılanlara teşekkür etti.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri ve alileler katıldı.

