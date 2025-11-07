Malazgirt'te patates hasadına başlandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde patates hasadına başlandı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde patates hasadına başlandı.
Hasanpaşa köyünde çiftçi İbrahim Gezener tarafından ilkbaharda yaklaşık 100 dönüm alanda patates ekildi.
İlçede ilk kez ekilen patatesin hasadına başlandı.
İlçe Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, deneme amaçlı yapılan ekimin iyi sonuçlar verdiğini söyledi.
Patates üretimini yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Kılıç, "Yaklaşık 100 dönüm arazide güzel verim elde edildi. Bu yıl deneme amaçlı ekim yaptık ancak önümüzdeki yıl üretimi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca patatesin tarım havzasına alınması için bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yapacağız." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.