Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te patates hasadına başlandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde patates hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te patates hasadına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde patates hasadına başlandı.

        Hasanpaşa köyünde çiftçi İbrahim Gezener tarafından ilkbaharda yaklaşık 100 dönüm alanda patates ekildi.

        İlçede ilk kez ekilen patatesin hasadına başlandı.

        İlçe Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, deneme amaçlı yapılan ekimin iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

        Patates üretimini yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Kılıç, "Yaklaşık 100 dönüm arazide güzel verim elde edildi. Bu yıl deneme amaçlı ekim yaptık ancak önümüzdeki yıl üretimi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca patatesin tarım havzasına alınması için bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yapacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        Bulanık'ta "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        Malazgirt'teki kazılarda çıkarılan insan iskeletlerinin sırrı antropoloji l...
        Malazgirt'teki kazılarda çıkarılan insan iskeletlerinin sırrı antropoloji l...
        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" tamamlandı
        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" tamamlandı
        Muş'ta kardeşini silahla öldüren şüpheli Van'da yakalandı
        Muş'ta kardeşini silahla öldüren şüpheli Van'da yakalandı
        Muş'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı yapı...
        Muş'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı yapı...
        Malazgirt'te pancar üreticileri bir araya geldi
        Malazgirt'te pancar üreticileri bir araya geldi