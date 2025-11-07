Malazgirt'te patates hasadına başlandı

Patates üretimini yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Kılıç, "Yaklaşık 100 dönüm arazide güzel verim elde edildi. Bu yıl deneme amaçlı ekim yaptık ancak önümüzdeki yıl üretimi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca patatesin tarım havzasına alınması için bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yapacağız." dedi.

