Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin bir inşaatta kayıtsız işçi olarak çalıştığını tespit etti.

Hükümlü, çalıştığı inşaat alanında yakalandı.