Muş Valisi Çakır, köyde muhtarların taleplerini dinledi

Muş Valisi Avni Çakır, ziyaret ettiği Yücetepe köyünde muhtarlarla ve vatandaşlarla buluştu.

Vali Çakır, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ile kente 30 kilometre mesafedeki Yücetepe köyüne geldi.

Burada 21 köy muhtarıyla bir araya gelen Çakır, sorun ve talepleri dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için dua etti.

Çakır, yaptığı konuşmada, fırsat buldukça köy toplantıları yaptığını söyledi.

Bu toplantılarla hem birlik ve beraberliği artırdıklarını hem de köylerde yapılan çalışmaların son halini gördüklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Son derece memnun olduğumuz bir köy. Köyümüze yaptığımız yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Dün malum hepimiz çok büyük bir üzüntü yaşadık. Ülkemize gelmekte olan kargo uçağımız maalesef düştü ve 20 askerimiz, evladımız şehit oldu. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Allah bu ve benzer acıları bir daha asla ülkemize yaşatmasın. Tabi çok büyük bir acı. Allah şehitlerimizin ailelerine sabırlar versin ve sevdikleri de cennetinde buluştursun. Ülke olarak hepimize başsağlığı diliyorum."

Köy muhtarları ve köy sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini yerinde dinlediğini belirten Çakır, şunları kaydetti: "Muş İl Özel İdaresi olarak yoğun bir sezonu geride bıraktık. 70 kilometre BSK asfalt çalışmamız oldu. 165 kilometre sathi kaplama yaptık. 100 bin metrekare parke çalışmamız oldu. Muş İl Özel İdaresi geçmişten bugüne çok güçlü yatırımları olan bir kurum. İmkanları, araç kabiliyeti, kapasitesi, personel kabiliyeti üst seviyede. Biz de 2 yıldan fazla bir süredir bu ekibe başkanlık etmeye çalışıyoruz. İşlerimizi en kaliteli ve hızlı şekilde vatandaşımızın hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Elbette ki talepler fazla ama şu da bir gerçek. Muş'un 368 köyü ve 217 mezrası var. Türkiye'de en iyi illerden bir tanesi diyebiliriz. Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık. Köy yollarımızın yüzde 91'i asfalt. Bu da çok ciddi bir rakam. Araç parkımızda eksiklerimizi giderdik. Yeni siparişlerimiz var. Onların da devreye girmesiyle inşallah araç konusunda çok daha iyi olacağız. Asfalt plentimizi yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Son derece memnunuz."