        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Varto Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası'nın temeli atıldı

        Muş'un Varto ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası'nın temeli, düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        18.11.2025 - 13:57
        Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Avni Çakır, buradaki konuşmasında, jandarmanın daha iyi şartlarda vatandaşa hizmet vereceği bir binanın yapılacağını söyledi.

        Temel atma töreninin hayırlı olmasını dileyen Çakır, "Varto'da diğer kurum binalarımız tamamlandı. Varto'muza yakışır binalar yapıldı. İnşallah jandarma hizmet binamız da en kısa sürede yapımı tamamlanarak hizmete girecek. 93 köyü ile 30 bine yaklaşan nüfusuyla özellikle yazın yurt içi ve yurt dışı gurbetçilerin gelmesiyle ilçemiz son derece canlı ve hareketli." dedi.

        İlçede huzur ve güven ortamının oluştuğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

        "Huzur, yıllar süren bir mücadelenin sonrasında oldu. Çok acılar çektik. İnşallah bu anlamda heba ettiğimiz kaynakları da vatanımızın, milletimizin, insanımızın, memleketimizin kalkınması için kullanmış olacağız. Bu noktada kahraman jandarma ve polisimizin çok büyük çalışmaları oldu. Artık olumsuz şeyleri konuşmak istemiyoruz. Önümüze bakıyoruz. Bizi bölmek, parçalamak için ne tür fitne araya sokulursa sokulsun asla başarılı olamayacaklar."

        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için dua okunan törende, protokolün düğmeye basmasıyla beton dökümüne başladı.

        Vali Çakır, daha sonra geçici olarak hizmet verilen İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, askerleri selamladı ve ziyaretçi defterini imzaladı.

        Programa, Varto Kaymakamı Abdulkadir Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli ve bazı kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

