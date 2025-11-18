Muş'ta Varto Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası'nın temeli atıldı

Muş'un Varto ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası'nın temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Avni Çakır, buradaki konuşmasında, jandarmanın daha iyi şartlarda vatandaşa hizmet vereceği bir binanın yapılacağını söyledi.

Temel atma töreninin hayırlı olmasını dileyen Çakır, "Varto'da diğer kurum binalarımız tamamlandı. Varto'muza yakışır binalar yapıldı. İnşallah jandarma hizmet binamız da en kısa sürede yapımı tamamlanarak hizmete girecek. 93 köyü ile 30 bine yaklaşan nüfusuyla özellikle yazın yurt içi ve yurt dışı gurbetçilerin gelmesiyle ilçemiz son derece canlı ve hareketli." dedi.

İlçede huzur ve güven ortamının oluştuğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Huzur, yıllar süren bir mücadelenin sonrasında oldu. Çok acılar çektik. İnşallah bu anlamda heba ettiğimiz kaynakları da vatanımızın, milletimizin, insanımızın, memleketimizin kalkınması için kullanmış olacağız. Bu noktada kahraman jandarma ve polisimizin çok büyük çalışmaları oldu. Artık olumsuz şeyleri konuşmak istemiyoruz. Önümüze bakıyoruz. Bizi bölmek, parçalamak için ne tür fitne araya sokulursa sokulsun asla başarılı olamayacaklar."