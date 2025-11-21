Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde dün 44 yaşındaki eski eşi Y.D'yi pompalı tüfekle bacağından vurup kaçan E.Ö, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
E.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bacağından yaralanan Y.D'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
