        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muşlu kadınlar katıldıkları kurslarda okuma yazma öğreniyor

        Muş'ta Halk Eğitimi Merkezince Aile Destek Merkezinde açılan kursa katılan kadınlar okuma yazma öğreniyor.

        Giriş: 08.12.2025 - 13:07 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:07
        Muşlu kadınlar katıldıkları kurslarda okuma yazma öğreniyor
        Muş'ta Halk Eğitimi Merkezince Aile Destek Merkezinde açılan kursa katılan kadınlar okuma yazma öğreniyor.

        Kentte 18-68 yaş aralığındaki kadınlara yönelik birinci ve ikinci kademe okuma yazma eğitimleri veriliyor.

        Kurstaki öğretmenlerden Eda Er, kurslara kadınların ilgi gösterdiğini söyledi.

        Okumanın yaşının olmadığını belirten Er, "Haftanın 5 günü ders işliyoruz. 30'a yakın öğrencim var. Yaş ortalamaları yüksek. Kursumuzda 68 yaşında öğrencimiz de var. Hepsi de çok istekli. Biz de elimizden geldiğince onlara okuma yazma öğretiyoruz. Eğitim her yaşta ihtiyaç duyulan bir şeydir. Bu sebeple kurslarımız sürekli yenileniyor." diye konuştu.

        Kursa katılan 4 çocuk annesi Şadiye Ayten ise eskiden köyünde okul olmadığını ve bu yüzden okuma yazma bilmediğini dile getirdi.

        Çocuklarına yardımcı olmak için okuma yazma öğrenmek istediğini ifade eden Ayten, "Köyümüzde daha sonra okul yapıldı. Benden sonra 3 kardeşim okula başladı. Çocuklarımın derslerine yardımcı olmak istiyordum fakat okuma yazma bilmiyordum. Ben de çocuklarıma yardımcı olabilmek ve okuma yazma öğrenebilmek için kursa katıldım. Devletimizin sağladığı imkanlardan faydalanıyoruz." dedi.

