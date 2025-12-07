Muş'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Kazı alanında yapılan aramada, kürek, kazma ve dedektör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen K.B, U.B, R.T. ve M.B. gözaltına alındı.

