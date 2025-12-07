Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:56 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:56
        Muş'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen K.B, U.B, R.T. ve M.B. gözaltına alındı.

        Kazı alanında yapılan aramada, kürek, kazma ve dedektör ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

