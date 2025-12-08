Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta belde ve köylerdeki vatandaşlara yönelik ilk yardım eğitimi başlatıldı

        Muş'ta sağlık ekipleri, gittikleri belde ve köylerde vatandaşlara ilk yardım eğitimi vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:00
        İl Sağlık Müdürlüğü, kente uzak ve ulaşımı güç olan yerleşim yerlerinde yaşayanların ilk yardım konusunda bilgilendirilmelerine yönelik projeyi hayata geçirdi.

        Bu kapsamda Serinova beldesine giden sağlık görevlileri, çay ocağında oturanlara, caddede karşılaştıkları yöre sakinlerine temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklıklarına müdahale ve kanama kontrolü konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdi.

        İl Ambulans Servisi Başhekimi Cenan Sami Akkan, basın mensuplarına, eğitimin kent geneline yaygınlaşacağını söyledi.

        Kentin coğrafi koşullarından dolayı bazı bölgelerine ulaşımın zor olduğunu belirten Akkan, şunları kaydetti:

        "Köylere ulaşmamız bazen zaman alabiliyor. Bu nedenle köylerimize ambulans ekipleri ulaşana kadar vatandaşlarımızın ailelerine, arkadaşlarına ve hastalara nasıl müdahale edebileceklerini bilmeleri amacıyla ilk yardım farkındalık eğitimleri vermeyi planladık. Mümkün olduğunca çok köyümüze bu eğitimi ulaştırmayı hedefliyoruz. Bugün Serinova beldesinde eğitimlerimize başlamış bulunmaktayız ve inşallah devamını getirmeyi planlıyoruz."

        İlk yardım eğitmeni Bilal Köse ise köylerde ilk yardım farkındalık eğitimi kapsamında çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

        İlk yardım konusunun acil durumlar için hayati önem taşıdığına vurgu yapan Köse, şöyle konuştu:

        "Bu doğrultuda gerekli bilgileri en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. İlimiz için faydalı olduğunu düşündüğümüz bu çalışmalara devam ediyoruz. Verdiğimiz eğitimler kapsamında solunum yolu tıkanmaları, bebeklerde ve yetişkinlerde kalp krizleri ve kalp durmalarında yapılacak ilk müdahaleler, kronik hastalıklardan KOAH, astım ve şeker hastalığı konuları ele alındı. Ayrıca köylerimizde soba kullanımının yaygın olması nedeniyle soba zehirlenmeleri ve kış aylarında özellikle çocuklarda sık görülen yanıklarla ilgili eğitimler de verildi. İlk yardım eğitimi kapsamında verilmesi gereken tüm temel konuları katılımcılarımıza aktardık. Bu doğrultuda eğitimlerimiz ay sonuna kadar devam edecek olup, yılsonuna kadar bin kişiye ilk yardım eğitimi vermeyi planlıyoruz."

        Belde sakinlerinden Mazhar Şeker de desteklerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Acil durumlarda insanların hastalara nasıl müdahale edileceğini çoğu zaman bilemediklerini görüyoruz. Bu nedenle verilen eğitimler çok faydalı oldu. Kendi adıma oldukça memnun kaldım. Bizim de bu konuda bazı eksiklerimizin olduğunu fark ettik." dedi.

