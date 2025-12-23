Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        "İyi ki doğ-Muş" sloganıyla köylerdeki çocuklara doğum günü sürprizi yapıyorlar

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta gönüllü öğretmen ve öğrenciler, "Küçük Kalplere Büyük Mutluluk Projesi" kapsamında köylere giderek yaptıkları sürpriz doğum günü etkinlikleriyle çocukların yüzünü güldürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi ki doğ-Muş" sloganıyla köylerdeki çocuklara doğum günü sürprizi yapıyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta gönüllü öğretmen ve öğrenciler, "Küçük Kalplere Büyük Mutluluk Projesi" kapsamında köylere giderek yaptıkları sürpriz doğum günü etkinlikleriyle çocukların yüzünü güldürüyor.

        Bulanık Murat Anadolu Lisesi idaresi, müdür yardımcıları Mert Gökçe ve Nursevinç Keder öncülüğünde köylerde yaşayan çocukların doğum günlerini kutlayarak kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla "Küçük Kalplere Büyük Mutluluk Projesi"ni hayata geçirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği projeyle öğrencilerin doğum tarihleriyle ilgili okullardan bilgi alan öğretmenler, "İyi ki doğ-Muş" sloganıyla köylerdeki okulları ziyaret ederek doğum günü kutlama imkanı bulamayan çocuklara sürprizler hazırlamaya başladı.

        İki hafta önce bir köy okulunu ziyaret ederek projenin ilk etkinliğini gerçekleştiren öğretmen ve öğrenciler, ikinci etkinliklerini de kente 26 kilometre uzaklıktaki Köprüyolu Köyü Ortaokulu'nda yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçla köye giden ekip, öğrencilerden Hakan Elmas ve Havin Çelik için sürpriz doğum etkinliği organize etti.

        Sınıfta şarkılar eşliğinde hazırladıkları pastayı kesen öğretmen ve öğrenciler, yanlarında götürdükleri hediyeleri takdim ederek unutamayacakları anlar yaşattı.

        - "En az 15 köye ulaşmayı hedefliyoruz"

        Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Parlak, AA muhabirine, Bulanık Murat Anadolu Lisesi'nin başlattığı "Küçük Kalplere Büyük Mutluluk" projesi kapsamında Köprüyolu Ortaokulu'nu ziyaret ettiklerini söyledi.

        Müdürlük olarak projeyi çok önemsediklerini ifade eden Parlak, şunları kaydetti:

        "İyi ki doğ-Muş mottosuyla köylerimize giderek doğum günü kutlanmayan çocuklarımıza ulaşmaya ve sınıfta doğum günlerini kutlayarak değerli olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz bu projenin hazırlanmasında sağduyuyla çalıştılar. Çocukların gözündeki o mutluluğu görmemiz gerekiyor. Bu öğretmenlerimizin çocuklara ne kadar değer verdiğinin, önem verdiğinin göstergesidir. Mayıs ayına kadar bu projemizi sürdüreceğiz ve en az 15 köye ulaşmayı hedefliyoruz. Doğum günü kutlanmayan çocuklarımızın bu şekilde doğum günlerini kutlayacağız."

        - "Uzaktaki köylere gitmeye çalışıyoruz"

        Projeye öncülük eden Gökçe ise projenin amacının köy okullarındaki öğrencilerin mutlu günlerine ortak olmak ve kendilerini değerli hissettirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

        Köy okullarındaki öğrencilerin doğum günlerini sınıflarında kutlamaya çalıştıklarını anlatan Gökçe, "Bu proje kapsamında şu anda ikinci okulumuzdayız. 15 okulumuza daha gideceğiz. Çocukların tebessümü bizim için bir motivasyon oluyor. Burada çok sıcak karşılandık. Bundan önceki okulumuzda da çok sıcak karşılanmıştık. Keyif alıyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. İnşallah projemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Müdür yardımcısı Keder de "Amacımız okulların sadece eğitim yuvası değil, sevginin de paylaşıldığı bir yer olduğunu göstermek. Özellikle uzaktaki köylere gitmeye çalışıyoruz. Kilometrelerce yol gidip, çocukların mutluluğuna ortak olmaya çalışıyoruz. Onların gülümsemeleri, gözlerinin parlaması bu projeyi devam ettirmemiz için bize motivasyon sağlıyor." dedi.

        Doğum günü kutlanan Hakan Elmas, "Çok mutlu oldum. İlk defa doğum günüm kutlandı. 13 yaşına girdim. Bana hediyeler verdiler. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Havin Çelik ise "Bugün öğretmenlerimiz buraya geldi. Doğum günümü kutladı. Onlara çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. 10 yaşına girdim. Bu benim ikinci doğum günüm. Arkadaşlarımla kutladığım için çok mutluyum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?

        Benzer Haberler

        Otobüste uyuşturucu sevkiyatına Muş polisi engel oldu: 2 tutuklama
        Otobüste uyuşturucu sevkiyatına Muş polisi engel oldu: 2 tutuklama
        Muş'ta geleneksel oyunlar yaşatılıyor
        Muş'ta geleneksel oyunlar yaşatılıyor
        Muş'ta öğrenciler "Yaşam Becerileri" projesiyle yeteneklerini geliştiriyor
        Muş'ta öğrenciler "Yaşam Becerileri" projesiyle yeteneklerini geliştiriyor
        Üniversite laboratuvarında üretilen ürünlerle temizlik giderlerinden 1 mily...
        Üniversite laboratuvarında üretilen ürünlerle temizlik giderlerinden 1 mily...
        Muş'ta asırlık kavurma geleneği yaşatılıyor Muş'un Karabey köyünde kışlık k...
        Muş'ta asırlık kavurma geleneği yaşatılıyor Muş'un Karabey köyünde kışlık k...
        Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı
        Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı