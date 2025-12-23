"İyi ki doğ-Muş" sloganıyla köylerdeki çocuklara doğum günü sürprizi yapıyorlar

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta gönüllü öğretmen ve öğrenciler, "Küçük Kalplere Büyük Mutluluk Projesi" kapsamında köylere giderek yaptıkları sürpriz doğum günü etkinlikleriyle çocukların yüzünü güldürüyor.

Bulanık Murat Anadolu Lisesi idaresi, müdür yardımcıları Mert Gökçe ve Nursevinç Keder öncülüğünde köylerde yaşayan çocukların doğum günlerini kutlayarak kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla "Küçük Kalplere Büyük Mutluluk Projesi"ni hayata geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği projeyle öğrencilerin doğum tarihleriyle ilgili okullardan bilgi alan öğretmenler, "İyi ki doğ-Muş" sloganıyla köylerdeki okulları ziyaret ederek doğum günü kutlama imkanı bulamayan çocuklara sürprizler hazırlamaya başladı.

İki hafta önce bir köy okulunu ziyaret ederek projenin ilk etkinliğini gerçekleştiren öğretmen ve öğrenciler, ikinci etkinliklerini de kente 26 kilometre uzaklıktaki Köprüyolu Köyü Ortaokulu'nda yaptı.

"İyi ki doğ-Muş mottosuyla köylerimize giderek doğum günü kutlanmayan çocuklarımıza ulaşmaya ve sınıfta doğum günlerini kutlayarak değerli olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz bu projenin hazırlanmasında sağduyuyla çalıştılar. Çocukların gözündeki o mutluluğu görmemiz gerekiyor. Bu öğretmenlerimizin çocuklara ne kadar değer verdiğinin, önem verdiğinin göstergesidir. Mayıs ayına kadar bu projemizi sürdüreceğiz ve en az 15 köye ulaşmayı hedefliyoruz. Doğum günü kutlanmayan çocuklarımızın bu şekilde doğum günlerini kutlayacağız."

Müdürlük olarak projeyi çok önemsediklerini ifade eden Parlak, şunları kaydetti:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçla köye giden ekip, öğrencilerden Hakan Elmas ve Havin Çelik için sürpriz doğum etkinliği organize etti.

- "Uzaktaki köylere gitmeye çalışıyoruz"

Projeye öncülük eden Gökçe ise projenin amacının köy okullarındaki öğrencilerin mutlu günlerine ortak olmak ve kendilerini değerli hissettirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Köy okullarındaki öğrencilerin doğum günlerini sınıflarında kutlamaya çalıştıklarını anlatan Gökçe, "Bu proje kapsamında şu anda ikinci okulumuzdayız. 15 okulumuza daha gideceğiz. Çocukların tebessümü bizim için bir motivasyon oluyor. Burada çok sıcak karşılandık. Bundan önceki okulumuzda da çok sıcak karşılanmıştık. Keyif alıyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. İnşallah projemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Müdür yardımcısı Keder de "Amacımız okulların sadece eğitim yuvası değil, sevginin de paylaşıldığı bir yer olduğunu göstermek. Özellikle uzaktaki köylere gitmeye çalışıyoruz. Kilometrelerce yol gidip, çocukların mutluluğuna ortak olmaya çalışıyoruz. Onların gülümsemeleri, gözlerinin parlaması bu projeyi devam ettirmemiz için bize motivasyon sağlıyor." dedi.