Muş'ta 414 sikke ve heykel ele geçirildi

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 414 sikke ile heykel ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda, tespit edilen adreste gerçekleştirilen aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 414 sikke ile heykel bulundu.



Şüpheli hakkında, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

