        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Muş'ta partililerle buluştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bölge illerini ziyaretlerine ilişkin, "Bu ziyaretlerimiz umarım ki ülkenin birliğine, dirliğine, beraberliğine, huzuruna ve kardeşliğine katkı sağlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 19:17 Güncelleme:
        İYİ Parti Muş İl Başkanlığında parti üyeleriyle buluşan Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, güzel bir karşılamayla kente geldiklerini söyledi.

        Yoldayken acı bir haber aldıklarını belirten Dervişoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Dervişoğlu, Ortaylı'ya rahmet, ailesi ile sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.


        İki gündür bölgede ziyaretler yaptıklarını anlatan Dervişoğlu, dün Van'da iftar programına katıldığını, bugün de Muş'ta il ziyareti gerçekleştirdiğini dile getirdi. Dervişoğlu, "Bu ziyaretlerimiz umarım ki ülkenin birliğine, dirliğine, beraberliğine, huzuruna ve kardeşliğine katkı sağlar. Ramazan ayının son haftasını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçireceğim. Gittiğimiz yerlerde hem teşkilat mensuplarımızla hem kanaat önderleriyle hem sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileriyle hem de vatandaşlarımızla görüşüyorum." diye konuştu.

        Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yerel ve genel sorunları oturup karşılıklı istişare etmeyi arzuladığını söyleyen Dervişoğlu, "Bu kapsam içerisinde de son derece kıymetli görüşmeler yaptığımı ifade edebilirim. Bu devam edecek. Ramazan ayından sonra da sadece il ziyaretleriyle sınırlı olmayacak bu yaptığımız görüşmeler. İl başkanlığımızın gerçekleştirdiği bir program kapsamında ilçeleri de ziyaret etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        İYİ Parti Muş İl Başkanı Mehmet Özmen, Dervişoğlu'na tablo ve Muşspor forması hediye etti.

        Dervişoğlu, programın ardından Bitlis'e hareket etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

