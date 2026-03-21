Bulanık Kaymakamı Koşansu vatandaşlarla bayramlaştı
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Ramazan Bayramı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Koşansu, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ile Örenkent köyünü ziyaret etti.
Köy camisinde vatandaşlarla bayramlaşan Koşansu, yörenin geleneksel yemeklerinden helise yedi.
Fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Koşansu, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.