Muş Valisi Çakır, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Muş Valisi Avni Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleriyle bayramlaştı.



AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile makamında tebrikleri kabul eden Çakır, ardından Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'nde polislerle bayramlaştı.



Garnizon Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, askerlerin bayramını kutlayan Çakır, güvenlik güçleriyle fotoğraf çektirdi.



Vali Çakır, yaptığı konuşmada, huzurla Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Jandarmanın her zaman aziz milletin ve devletin emrinde görev yaptığını belirten Çakır, şunları kaydetti:



"Bu bayram görevdesiniz. Bugün sizin için bayram normal bir gün. Biz de bunun bilincindeyiz. Sizlerin de aileleri ve sevdikleri var. İnşallah ilerleyen bayramlarda bunları fazlasıyla telafi edersiniz. Şu ana kadar vermiş olduğunuz hizmetler için komutanlarımızın şahsında hepinize teşekkür ediyorum. Allah görevlerinizde hepinize üstün başarılar nasip etsin, her birinizi kazadan, beladan, olumsuzluklardan muhafaza eylesin. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir gelecek diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."



Ziyaretlerde Çakır'a, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli ve Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz eşlik etti.

