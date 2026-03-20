Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

        Muş Valisi Avni Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile makamında tebrikleri kabul eden Çakır, ardından Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'nde polislerle bayramlaştı.

        Garnizon Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, askerlerin bayramını kutlayan Çakır, güvenlik güçleriyle fotoğraf çektirdi.

        Vali Çakır, yaptığı konuşmada, huzurla Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Jandarmanın her zaman aziz milletin ve devletin emrinde görev yaptığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu bayram görevdesiniz. Bugün sizin için bayram normal bir gün. Biz de bunun bilincindeyiz. Sizlerin de aileleri ve sevdikleri var. İnşallah ilerleyen bayramlarda bunları fazlasıyla telafi edersiniz. Şu ana kadar vermiş olduğunuz hizmetler için komutanlarımızın şahsında hepinize teşekkür ediyorum. Allah görevlerinizde hepinize üstün başarılar nasip etsin, her birinizi kazadan, beladan, olumsuzluklardan muhafaza eylesin. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir gelecek diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

        Ziyaretlerde Çakır'a, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli ve Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Tunca Nehri kenarında dikkat çeken çatlaklar!
        "İyi bayramlar"
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        "Sevgilimden!"
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?

