Kanseri yenen kadın mesleki kurslarla hayata tutundu

SABRİ YILDIRIM - Muş'ta yakalandığı meme kanserini atlatan Süreyya Bahadır, tedavi sürecinde katıldığı mesleki kurslar sayesinde hayata bağlandı.



Kentte yaşayan, 3 çocuk ve torun sahibi 53 yaşındaki Bahadır, 4 yıl önce gittiği sağlık kuruluşunda meme kanseri olduğunu öğrendi.



Zorlu tedavi sürecine giren Bahadır, bu dönemde moral bulmak için Halk Eğitimi Merkezince açılan dikiş nakış, el sanatları, filografi ve ahşap sanatları kurslarına katıldı.



Tedavisi devam ederken kursları aksatmayan Bahadır, el emeğiyle yaptığı çalışmalarla hem zamanını verimli geçirdi hem de hastalığın psikolojik etkilerinden uzaklaştı.



Mesleki kursların kendisi için adeta terapiye dönüştüğünü belirten Bahadır, yaklaşık 4 yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



- "Kurs sayesinde hayata yeniden tutundum"



Süreyya Bahadır, AA muhabirine, hastalığın olumsuz etkilerini kursta yaptığı tablo ve el işi ürünler sayesinde atlattığını söyledi.



Hasta olduğunu öğrendikten sonra kursa katılarak hem meslek öğrendiğini hem de okuma yazma becerisi kazandığını belirten Bahadır, şunları kaydetti:



"Annemi ve kız kardeşimi aynı hastalıktan kaybettim. Psikolojik olarak çok kötü oldum. Tedavi süreci benim için çok ağır geçti. Bir arkadaşım burayı önerdi. Önceleri mahalleden bile çıkmıyordum. Daha sonra kurs hocası Nur Hayat Yıldız ile tanıştım. Sağ olsun, bana çok destek oldu. Burada arkadaşlarım bana yoldaş oldular. Ortamım değişti. Yepyeni arkadaşlar tanıdım. Kurs sayesinde hayata yeniden tutundum."



Bahadır, mesleki kursların kadınların hayatını değiştirdiğini dile getirerek, "Çok umut dolu bir yer. Keşke daha önce gelseydim. Kemoterapi aldığım dönemlerde, sinir damarlarım zarar gördüğü için gelemiyordum. Eşim bana hep destek oldu. Bu psikolojik terapi bana çok iyi geldi. Burası bana gerçekten ilaç oldu." diye konuştu.



Usta öğretici Nur Hayat Yıldız ise Bahadır'ın tedavi sürecinde kursu aksatmadığını kaydederek, "Makine kullanımı, filografi, ahşap sanatları ve el nakışları gibi birçok alanda çalışmalar yaptı. Birlikte üretim yapıyoruz. Ortaya çıkan her tablo ya da üründe herkesin fikrini alıyoruz." ifadesini kullandı.

