Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Kanseri yenen kadın mesleki kurslarla hayata tutundu

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta yakalandığı meme kanserini atlatan Süreyya Bahadır, tedavi sürecinde katıldığı mesleki kurslar sayesinde hayata bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentte yaşayan, 3 çocuk ve torun sahibi 53 yaşındaki Bahadır, 4 yıl önce gittiği sağlık kuruluşunda meme kanseri olduğunu öğrendi.

        Zorlu tedavi sürecine giren Bahadır, bu dönemde moral bulmak için Halk Eğitimi Merkezince açılan dikiş nakış, el sanatları, filografi ve ahşap sanatları kurslarına katıldı.

        Tedavisi devam ederken kursları aksatmayan Bahadır, el emeğiyle yaptığı çalışmalarla hem zamanını verimli geçirdi hem de hastalığın psikolojik etkilerinden uzaklaştı.

        Mesleki kursların kendisi için adeta terapiye dönüştüğünü belirten Bahadır, yaklaşık 4 yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Kurs sayesinde hayata yeniden tutundum"

        Süreyya Bahadır, AA muhabirine, hastalığın olumsuz etkilerini kursta yaptığı tablo ve el işi ürünler sayesinde atlattığını söyledi.

        Hasta olduğunu öğrendikten sonra kursa katılarak hem meslek öğrendiğini hem de okuma yazma becerisi kazandığını belirten Bahadır, şunları kaydetti:

        "Annemi ve kız kardeşimi aynı hastalıktan kaybettim. Psikolojik olarak çok kötü oldum. Tedavi süreci benim için çok ağır geçti. Bir arkadaşım burayı önerdi. Önceleri mahalleden bile çıkmıyordum. Daha sonra kurs hocası Nur Hayat Yıldız ile tanıştım. Sağ olsun, bana çok destek oldu. Burada arkadaşlarım bana yoldaş oldular. Ortamım değişti. Yepyeni arkadaşlar tanıdım. Kurs sayesinde hayata yeniden tutundum."

        Bahadır, mesleki kursların kadınların hayatını değiştirdiğini dile getirerek, "Çok umut dolu bir yer. Keşke daha önce gelseydim. Kemoterapi aldığım dönemlerde, sinir damarlarım zarar gördüğü için gelemiyordum. Eşim bana hep destek oldu. Bu psikolojik terapi bana çok iyi geldi. Burası bana gerçekten ilaç oldu." diye konuştu.

        Usta öğretici Nur Hayat Yıldız ise Bahadır'ın tedavi sürecinde kursu aksatmadığını kaydederek, "Makine kullanımı, filografi, ahşap sanatları ve el nakışları gibi birçok alanda çalışmalar yaptı. Birlikte üretim yapıyoruz. Ortaya çıkan her tablo ya da üründe herkesin fikrini alıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        "İyi bayramlar"
        "Sevgilimden!"
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Üçüncü kez evleniyor
        Her yerde yağış var!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Benzer Haberler

        Malazgirt'te bayram namazı kılındı
        Malazgirt'te bayram namazı kılındı
        Malazgirt'te bayram namazı coşkusu
        Malazgirt'te bayram namazı coşkusu
        Muş'ta bayram pazarında arefe yoğunluğu
        Muş'ta bayram pazarında arefe yoğunluğu
        Ramazan'da devletin şefkat eli: Bulanık'ta 27 bin kişiye sıcak yemek ulaştı...
        Ramazan'da devletin şefkat eli: Bulanık'ta 27 bin kişiye sıcak yemek ulaştı...
        Bulanık'ta ramazanda sıcak yemek yardımı yapıldı
        Bulanık'ta ramazanda sıcak yemek yardımı yapıldı
        Muş'ta üniversite öğrencilerine yönelik atölye çalışması yapıldı
        Muş'ta üniversite öğrencilerine yönelik atölye çalışması yapıldı