Muş'ta üniversite öğrencilerine yönelik atölye çalışması yapıldı
Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerine yönelik atölye çalışması etkinliği yapıldı.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları ve Grafik Tasarım Bölümü ile Art Platform Topluluğunca düzenlenen etkinlikte öğrenciler, linol baskı çalışması yaptı.
El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Öznülüer, basın mensuplarına, etkinliğe katılan öğrencilerin usta sanatçılarla buluşarak teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı bulduğunu söyledi.
Öznülüer, "Bugün öğrencilerimizle dijitalleşen dünyada özgün baskı kültürünün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha deneyimledik. Gravür sanatçısı Mesut Demir'in tecrübeleriyle zenginleşen atölye çalışmasında öğrencilerimizin teorik bilgilerini linolyum plakalar üzerinde somut birer sanat eserine dönüştürmelerine imkan sağlandı. Baskı sanatları, sanatın demokratikleşmesi ve çoğaltılabilir olması açısından tarih boyunca kritik rol oynamıştır. Ekslibris ise bu büyük mirasın kişisel ve koleksiyon değeri yüksek parçasıdır." dedi.
Gravür sanatçısı Mesut Demir de ekslibris ve gravür sanatının inceliklerini anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.