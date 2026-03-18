Malazgirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Muş'un ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapıldığı programa Kaymakam Göksu Bayram, Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Erkan Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Fatih Vural ve kurum amirleri katıldı.

