        Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerine devam ediyor

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

        "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, 12 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlumdan yıllardır haber alamıyorum. Oğlum, ne bekliyorsunuz? Çıkın gelin. Çevremizde bu kadar ateş varken ne bekliyorsunuz. Bayramlarımız kara bayram gibi geçiyor. Neredeyseniz çıkın gelin, sizi bekliyoruz." dedi.

        Baba Halit Altun ise yıllardır evlat hasreti çektiklerini belirtti.

        Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını dile getiren Altun, "Bayramlar bizim için nasıl geçiyor bilmiyoruz. Biz çocuklarımızın düşüncesindeyiz, onları istiyoruz. Bu mübarek günlerde sadece çocuklarımızın peşindeyiz. Başka istediğimiz bir şey yok." diye konuştu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

