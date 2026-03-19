        Muş'ta tatlıcılar bayram siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor

        Muş'ta Ramazan Bayramı öncesinde tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor.

        Giriş: 19.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Müşterilerin siparişlerini yetiştirebilmek için vardiyalı çalışan işletme sahipleri, baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve soğuk baklava gibi birçok ürünü özenle hazırlıyor.

        Ustaların hünerli elleriyle hazırlanan tatlılar, tezgahlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

        İşletme sahibi Mahmut Okşaş, AA muhabirine, bayramların kendileri için yılın en yoğun ve en özel dönemlerinden biri olduğunu söyledi.

        Özellikle arife gününden itibaren hareketliliğin arttığını ifade eden Okşaş, şöyle konuştu:

        "Vatandaşlarımız bayram ziyaretlerine giderken tatlısız gitmek istemiyor. Bu yüzden en çok baklava, şekerpare, kadayıf gibi geleneksel tatlılara ilgi oluyor. Biz de bu yoğunluğa hazırlıklı olmak için günler öncesinden üretimi artırıyoruz. Hem taze hem de kaliteli ürün sunabilmek için ekip olarak mesai yapıyoruz. Amacımız, herkesin bayramda ağzının tadıyla sevdikleriyle güzel anlar yaşaması. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşma demek. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdiden tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum."

        Müşterilerden Zeynep Poyraz da "Bayram alışverişimizi yaptık. Muş'ta şimdiden güzel bir bayram havası hakim. Biz de bu bayram telaşına yetişmeye çalışıyoruz. Tatlı ve pasta alışverişlerimizi yapıyoruz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te silahlı kavga: 5 yaralı
        Malazgirt'te silahlı kavga: 5 yaralı
        Hasköy'de Ramazan'da şehit aileleri unutulmadı
        Hasköy'de Ramazan'da şehit aileleri unutulmadı
        Muş'ta tatlıcıların yoğun bayram mesaisi
        Muş'ta tatlıcıların yoğun bayram mesaisi
        Malazgirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111....
        Malazgirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111....
        Muş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı
        Muş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı
        Bulanık'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. y...
        Bulanık'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. y...