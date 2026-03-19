Muş'ta tatlıcılar bayram siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor

Muş'ta Ramazan Bayramı öncesinde tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor.



Müşterilerin siparişlerini yetiştirebilmek için vardiyalı çalışan işletme sahipleri, baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve soğuk baklava gibi birçok ürünü özenle hazırlıyor.



Ustaların hünerli elleriyle hazırlanan tatlılar, tezgahlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor.



İşletme sahibi Mahmut Okşaş, AA muhabirine, bayramların kendileri için yılın en yoğun ve en özel dönemlerinden biri olduğunu söyledi.



Özellikle arife gününden itibaren hareketliliğin arttığını ifade eden Okşaş, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımız bayram ziyaretlerine giderken tatlısız gitmek istemiyor. Bu yüzden en çok baklava, şekerpare, kadayıf gibi geleneksel tatlılara ilgi oluyor. Biz de bu yoğunluğa hazırlıklı olmak için günler öncesinden üretimi artırıyoruz. Hem taze hem de kaliteli ürün sunabilmek için ekip olarak mesai yapıyoruz. Amacımız, herkesin bayramda ağzının tadıyla sevdikleriyle güzel anlar yaşaması. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşma demek. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdiden tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum."



Müşterilerden Zeynep Poyraz da "Bayram alışverişimizi yaptık. Muş'ta şimdiden güzel bir bayram havası hakim. Biz de bu bayram telaşına yetişmeye çalışıyoruz. Tatlı ve pasta alışverişlerimizi yapıyoruz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum." dedi.

