        Bulanık'ta ramazanda sıcak yemek yardımı yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde ramazan boyunca bazı ailelere sıcak yemek yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi aracılığıyla ramazan ayında binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, hizmetlerin toplumda büyük bir memnuniyet oluşturduğunu belirtti.

        Devletin sıcak elini vatandaşlara göstermeye gayret ettiklerini ifade eden Koşansu, şunları kaydetti:


        "Aşevimizde her akşam dört farklı yemek hazırlanarak meslek yüksekokulu öğrencilerimize, iftar çadırımızda bulunan vatandaşlarımıza ve evinde yemek pişiremeyen yaşlılarımıza ulaştırılıyor. Günlük yaklaşık 900 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra düzenli olarak yaşlı ve özel durumdaki ailelerimize günde 400 kişilik yemek dağıtımımız sürecek. Vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluk bizim için paha biçilemez. Amacımız makamda oturmak değil, onların evlerine giderek sorunlarına çözüm olmaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

