Bulanık'ta ramazanda sıcak yemek yardımı yapıldı
Muş'un Bulanık ilçesinde ramazan boyunca bazı ailelere sıcak yemek yardımı yapıldı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi aracılığıyla ramazan ayında binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.
Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, hizmetlerin toplumda büyük bir memnuniyet oluşturduğunu belirtti.
Devletin sıcak elini vatandaşlara göstermeye gayret ettiklerini ifade eden Koşansu, şunları kaydetti:
"Aşevimizde her akşam dört farklı yemek hazırlanarak meslek yüksekokulu öğrencilerimize, iftar çadırımızda bulunan vatandaşlarımıza ve evinde yemek pişiremeyen yaşlılarımıza ulaştırılıyor. Günlük yaklaşık 900 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra düzenli olarak yaşlı ve özel durumdaki ailelerimize günde 400 kişilik yemek dağıtımımız sürecek. Vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluk bizim için paha biçilemez. Amacımız makamda oturmak değil, onların evlerine giderek sorunlarına çözüm olmaktır."
