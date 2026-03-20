Malazgirt'te bayramlaşma programı düzenlendi
Muş'un Malazgirt ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki kafede düzenlenen programda vatandaşlar bayramlaştı.
Programa katılan Kaymakam Göksu Bayram, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu söyledi.
Vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Bayram, şunları kaydetti:
"Bayramlar bizleri bir araya getiren, kardeşliğimizi pekiştiren müstesna günlerdir. Bu güzel bayram gününde Malazgirtli hemşehrilerimle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel bayramda acı yaşanmasını istemiyoruz. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.