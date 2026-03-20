Bulanık Kaymakamı Koşansu, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat yerleşkesini ziyaret eden Koşansu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.
Ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne gelen Koşansu, sağlık çalışanları ve hasta yakınlarıyla bayramlaştı.
Çocuklara hediye veren Koşansu, bayramların toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirtti.
Koşansu'ya ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ve İlçe Müftüsü İbrahim Yaman eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.