Muş Valisi Çakır'dan Ramazan Bayramı mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çakır, mesajında, rahmet, bereket ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, gönülleri birleştiren, kapıları ve kalpleri birbirine açan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini hep birlikte yaşadığını ifade etti.



Bayramların geçmişten bugüne uzanan köklü geleneklerin, mahalle kültürünün, komşuluğun, paylaşmanın ve dayanışmanın yeniden can bulduğu zamanlar olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:



"Bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bu güzel günleri yaşayabilmesi adına tüm tedbirler alınmış olup, ilgili birimlerimiz görevlerinin başında olacaktır. Bu vesileyle bayramda da fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve kamu görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Başta aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, ülkemize birlik ve dirlik getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."



