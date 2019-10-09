Gazetecilerden Kaymakam Avcı’ya ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gazetecilerden Kaymakam Avcı’ya ziyaret

İHA

Muş'un Varto ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Gazetecilerden Kaymakam Avcı’ya ziyaret

Muş’un Varto ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Ertuğrul Avcı’ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Varto Kaymakamlığına atanan Ertuğrul Avcı’ya 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. İlçede görev yapan yerel gazete temsilcileri Serkan Sezgin, Hamza Sezgin Yonat, Yayha Sezgin ile Anadolu Ajansı muhabiri Yahya Sezgin, İhlas Haber Ajansı muhabiri Fatih Çelik, Kaymakam Avcı’yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Kaymakam Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilerle sohbet etti. Avcı, ilçede yapılacak çalışmalarda basının desteğini yanlarında görmek istediklerini ifade ederek, hep beraber güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.
Gazeteciler ise, Kaymakam Avcı’ya sıcak karşılaması ve ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, Varto için yapılacak her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını ifade ettiler.

MUŞ

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:49
  • GÜNEŞ 06:10
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş Belediyesinden ‘4 Mevsim Muş’ temalı ödüllü fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Muş Belediyesinden ‘4 Mevsim Muş’ temalı ödüllü ...
Varto’da 7 bin öğrenciye giyim yardımı
YEREL HABERLER Varto’da 7 bin öğrenciye giyim yardımı
Varto’da ‘gençlik merkezi’ kurma çalışması
YEREL HABERLER Varto’da ‘gençlik merkezi’ kurma çalışması
Kaymakam Avcı, Kur’an kursu inşaatını denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Avcı, Kur’an kursu inşaatını denetledi
Göçerlerin 2 ay sürecek dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Göçerlerin 2 ay sürecek dönüş yolculuğu başladı
Varto’da veli toplantısı
YEREL HABERLER Varto’da veli toplantısı
Teröre ait izlerin silindiği köylere geri dönüş Huzur ve güvenin sağlanmasıyla köylerine dönen vatandaşlar, devletten destek alarak meyveciliğe ağırlık verdi
YEREL HABERLER Teröre ait izlerin silindiği köylere geri dönüş Huzur ...
Muş’ta Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Muş’ta Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı
Muş´un yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu
YEREL HABERLER Muş´un yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X