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Başkan Asya: “Park ve yeşil alanlarımızı koruyalım”

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, son 5 yıl içinde kente çok sayıda park kazandırdıklarını ifade ederek, "İnsanlarımızın güzel vakit geçirmesi için hizmete açtığımız park ve yeşil alanları hep birlikte koruyalım" dedi.

Başkan Asya: “Park ve yeşil alanlarımızı koruyalım”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, son 5 yıl içinde kente çok sayıda park kazandırdıklarını ifade ederek, “İnsanlarımızın güzel vakit geçirmesi için hizmete açtığımız park ve yeşil alanları hep birlikte koruyalım” dedi.
Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki parkların bakımını sürdürüyor. Tahrip olan çocuk oyun grupları ve kamelyaların onarımını yapan ekipler, parkların çevre temizliğini de yaparak hizmete sunuyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, insanların aileleriyle beraber huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturduklarına vurgu yaparak, bu alanlara sahip çıkılması çağrısında bulundu. Başkan Asya, “Yıllarca ilimizdeki parkların ve yeşil alan kapasitesinin az oluşunun eksikliğini yaşıyorduk. Ancak şükürler olsun ki son yıllarda ilimize kazandırdığımız parklarla bu sorunu tamamen ortadan kaldırdık. Şimdi vatandaşlarımızın istifade edebileceği çok sayıda park ve yeşil alanı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alanların bakım ve çevre temizliğini düzenli olarak sürdürüyoruz. Tahrip edilen oyun grupları, oturma üniteleri, yeşil alanların bakım ve onarımını yapıyoruz. Ancak bu tarz maddi hasarların yaşanmaması için vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Ortak kullanım alanları olan parklarımızı, ortak bir bilinçle korumalıyız. Buraları tahrip etmek isteyenlere birlikte fırsat vermemeliyiz. Bilinçsizce yapılan kullanımlara şahit olduğumuzda uyaralım. Parklar, bahçeler ve alanlar ancak sevgiyle korunabilir. Bu anlamda halkımızdan daha fazla destek bekliyoruz” dedi.

MUŞ

13 Ekim 2019 Pazar

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