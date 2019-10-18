Varto’da 30 kişi işe alındı

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Muş’un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 30 kişi kurayla işe alındı.

İşKur aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilçe merkezi ve köy okullarında istihdam edilecek adaylar için Varto Kültür Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı. Başvuru yapan 426 kişi arasından Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 30 kişi belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Noter huzurunda kura çekimiyle adaletli bir dağılım yapılarak çalışmak üzere yeni kişilerin belirlendiğini ve hayırlı olmasını diledi.

MUŞ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

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