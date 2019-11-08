Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

DHA

MUŞ'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

MUŞ'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında MuşBingöl yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Güler (21) yönetimindeki 62 AD 893 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Muş İl Özel İdaresinde görevli tekniker Ramazan Uğurlu (54) yönetimindeki 39 BD 327 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ramazan Uğurlu ile Fatih Özer (49) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetteki İbrahim Güler, Harun Atabey (19) ve Yasin Tutuş (16) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Uğurlu ile Özer´in cansız bedeni ise sıkıştıkları yerden itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. İki kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

MUŞ

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Muş’ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sıcak ve güneşli hava besicileri sevindiriyor
YEREL HABERLER Sıcak ve güneşli hava besicileri sevindiriyor
Muş'ta kaçak tavşan avcısı polise takıldı
YEREL HABERLER Muş'ta kaçak tavşan avcısı polise takıldı
Jandarma personeline yönelik ‘Etkin av koruma kontrol’ semineri
YEREL HABERLER Jandarma personeline yönelik ‘Etkin av koruma ...
Başkan Asya, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Asya, çalışma alanlarında incelemelerde ...
Başkan Asya’dan Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyaret
Malazgirt’te kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Malazgirt’te kan bağışı kampanyası
Avcının yaralı bulduğu orman çulluğu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Avcının yaralı bulduğu orman çulluğu tedavi altına ...
Muş’ta kaçak avcılara rekor ceza Ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişiye toplam 9 bin 594 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Muş’ta kaçak avcılara rekor ceza Ava kapalı alanda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X